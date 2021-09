W wygranym 2:1 meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z Irlandią Ronaldo zdobył obie bramki dla gospodarzy i łącznie ma 111 trafień w narodowych barwach.

Słynny piłkarz, który przeszedł niedawno z Juventusu Turyn do Manchesteru United, trafił do siatki Irlandczyków najpierw w 89. minucie, doprowadzając do remisu 1:1, a w doliczonym czasie gry zapewnił Portugalii zwycięstwo. 36-letni Ronaldo mógł strzelić gola już w pierwszej połowie, ale nie wykorzystał wówczas rzutu karnego.

Łącznie ma 111 goli w drużynie narodowej, czyli o dwa więcej niż Irańczyk Ali Daei, który swój dorobek uzyskał w latach 1993-2006.

Wyniki i program meczów 4. kolejki eliminacji mistrzostw świata w strefie UEFA: