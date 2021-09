Trzeba oddać Polakom sprawiedliwość. Naciskali na nas i w końcówce udało im się strzelić gola, ale myślę, że zwłaszcza w drugiej połowie kontrolowaliśmy grę, choć rozczarowaliśmy, jeśli chodzi o tworzenie stuprocentowych sytuacji. Remis jest uczciwy - powiedział Southgate w rozmowie z TVP Sport.

Selekcjoner reprezentacji Anglii nie był zaskoczony taktyką polskiej drużyny.

Zawsze jesteśmy przygotowani na to, jak grają rywale, zwłaszcza na swoim stadionie. Lewandowski jest fantastycznym piłkarzem, niesamowitym napastnikiem. Ciągle rzuca wyzwanie obrońcom, i tym, w jaki sposób rusza do piłki, i tym, jak się ustawia i jak walczy w powietrzu. To był dobry test dla naszych obrońców - ocenił.

Remis nie jest katastrofą

Southgate podkreślił, że nie jest rozczarowany wynikiem, mimo że Anglicy stracili punkty w Warszawie w doliczonym czasie gry.

Zwycięstwo byłoby czymś fantastycznym, ale remis nie jest katastrofą. Stracić bramkę w 93. minucie to nie jest zabawne, ale generalnie jestem zadowolony z tego, jak w tym tygodniu zareagowała drużyna po mistrzostwach Europy - dodał.

We wrześniowych meczach eliminacyjnych Anglicy pokonali w Budapeszcie Węgrów 4:0, w takim samym stosunku wygrali u siebie z Andorą i zremisowali z Polską 1:1. Po sześciu kolejkach zdecydowanie prowadzą w grupie I z dorobkiem 16 punktów, wyprzedzając o cztery Albanię oraz o pięć Polskę.