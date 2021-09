To był mecz walki. Dosłownie! Nikt nie odstawiał nogi. Kości trzeszczały. Do spięć między piłkarzami dochodziło nie tylko w trakcie gry. Tuż po zakończeniu pierwszej połowy doszło do przepychanek polskich piłkarzy z Anglikami.

Wszystko zaczęło się jeszcze przed gwizdkiem sędziego kończącym pierwszą cześć spotkania. Po nim emocje nie opadły. Piłkarze obu drużyn zamiast udać się do szatni wdali się w przepychanki. Najbardziej aktywnymi uczestnikami tego zdarzenia byli Kamil Glik i Harry Maguire. Obaj zostali przez sędziego ukarani żółtymi kartkami.