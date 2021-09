Prawie 81-letni Pele, czyli Edson Arantes de Nascimento, poddał się rutynowej serii badań. Jedno z nich wykryło "podejrzanego" guza w okrężnicy, którego usunięto i oddano do badań histopatologicznych. Na razie ich wyników nie ma.

Moi przyjaciele, to wiadomość dla każdego z was. Przeczytałem tysiące serdecznych życzeń od was. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Miłość, miłość i miłość - to od was otrzymuję. Opuściłem już intensywną terapię, ale przebywam nadal w szpitalu. Każdego dnia czuję się coraz lepiej - teraz już na 90 minut i doliczony czas. Niedługo znowu będziemy razem - napisał na Instagramie.

Nazywany "królem futbolu" Pele triumfował z reprezentacją Brazylii na mundialach w 1958, 1962 i 1970 roku.