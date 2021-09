Selekcjoner Szwecji Janne Andersson przedstawiając skład na wtorkowej konferencji prasowej wyjaśnił, że Zlatan jest piłkarzem takiego kalibru, że zdecydowałem się go mieć w drużynie i mam nadzieję, że będzie gotowy do gry. Zostało jeszcze trochę czasu do tych spotkań i wiem, że jego stan zdrowia się polepsza z dnia na dzień.

Podkreślił, że piłkarz Milanu nie jest brany pod uwagę do wyjściowej jedenastki lecz raczej jako zmiennik.

Rywalami Szwecji w grupie B są Hiszpania, Grecja, Gruzja i Kosowo. W tabeli prowadzi Hiszpania z 13 punktami (rozegrała już sześć meczów), podczas gdy druga Szwecja ma dziewięć punktów z czterech spotkań.

Dlatego mecze z Kosowem i Grecja będą wyjątkowo ważne, a Zlatan, ze swoimi umiejętnościami, jest w stanie zmienić wynik. Jego obecność na boisku, nawet na chwilę, może okazać się bardzo ważna, a być może decydująca - uważa Andersson.

Piłkarz powrócił do drużyny narodowej w marcu, po prawie pięcioletniej nieobecności, lecz nie zagrał na mistrzostwach Europy z powodu urazu kolana.