Te cztery zespoły zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach Ligi Narodów w najwyższej dywizji A. Mistrzowie Europy Włosi rywalizowali w grupie A1 m.in. z Polską, która zajęła trzecie miejsce. Lepsza od biało-czerwonych okazała się także Holandia. Stawkę zamknęła Bośnia i Hercegowina, która w kolejnej edycji zagra już w niższej dywizji B (pozostałe ekipy pozostaną w A).

Będzie to drugi w historii turniej Final Four tych rozgrywek. Przed dwoma laty w Portugalii triumfowała reprezentacja gospodarzy, pokonując w finale Holandię 1:0. Trzecie miejsce zajęli Anglicy.

Półfinały oraz finał, który rozegrany zostanie na San Siro w Mediolanie, zaplanowane są na godzinę 20.45. Mecz o trzecie miejsce w Turynie rozpocznie się o 15.

Pierwotnie finałowa faza LN miała zostać rozegrana w czerwcu, jednak została przełożona, ponieważ latem odbyły się mistrzostwa Europy, przesunięte na ten rok z 2020 z powodu pandemii COVID-19.

Faza grupowa została rozegrana w ubiegłym roku. Zgodnie z regulaminem do wyższych dywizji awansują zwycięzcy grup w dywizjach B, C i D, natomiast ci, którzy zajmą ostatnie miejsce w grupach dywizji A i B, zostaną zdegradowani. Ponieważ dywizja C składa się z czterech grup, a najniższa D tylko z dwóch, dwa zespoły z C, które mają zostać relegowane, zostaną wyłonione w meczach barażowych.