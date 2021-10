Portugalskiemu szkoleniowcowi naszej kadry dostało się ostatnio za to, że nie ogląda z trybun meczów polskiej Ekstraklasy, oraz że nie pojawił się na stadionie Legii Warszawa, gdy ta grała w Lidze Europy z Leicester City.

Po wygranym spotkaniu z Albanią w obronie Sousy stanął Boniek. No i skończy się p……e głupot, podpowiadanie gdzie i kiedy ma być trener na meczu - napisał na Twitterze były szef polskiej piłki. I dodał po włosku jeszcze: Paulo robi to, co trzeba dla reprezentacji. Robi to z sercem i inteligencją.