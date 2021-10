Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za piątkowe spotkanie, w efekcie którego Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał dziś akt uznania obywatelstwa RP dla Matty'ego Casha. Cieszymy się, że zawodnik będzie wkrótce do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy - napisał Kulesza.

Mający polskie pochodzenie Cash to urodzony w Slough pod Londynem boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Do 2020 roku grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi. W piątek wieczorem Sousa obserwował jego występ na stadionie Arsenalu Londyn. Ekipa z Birmingham przegrała 1:3.

Selekcjoner Sousa nie ukrywał, że zależy mu na pozyskaniu Casha do kadry. Być może piłkarz będzie już do jego dyspozycji na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata 22 z Andorą i Węgrami.