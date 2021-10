We wtorkowej uroczystości wzięli udział prezydent Andrzeja Duda i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

W piątek rozmowa z Prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, a dziś decyzja o uznaniu obywatelstwa Matty'ego Casha. Gratuluję i życzę powodzenia na boisku! - napisał Duda.

Urodzony w Slough pod Londynem piłkarz polskiego pochodzenia zamieścił dwa osobne wpisy po polsku, skierowane do prezydenta oraz prezesa PZPN.

Dziękuję, Panie Prezydencie. To zaszczyt i niezwykle ważna chwila dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam siebie wszystko. Do boju Polsko! - napisał w pierwszym, a w drugim dodał: Dziękuję, Panie Prezesie, za okazaną pomoc. Już nie mogę doczekać się, kiedy założę koszulkę z orłem na piersi.

Cash to boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Do 2020 roku grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi. W piątek wieczorem selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa obserwował jego występ na stadionie Arsenalu Londyn. Ekipa z Birmingham przegrała 1:3.

Portugalski szkoleniowiec nie ukrywał, że zależy mu na pozyskaniu Casha do kadry. Być może piłkarz będzie już do jego dyspozycji na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2022 z Andorą i Węgrami.