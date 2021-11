Śledztwo w tej sprawie prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przy współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackim Oddziałem Straży Granicznej.

"Misiek" i inni z grupy "Wisła Sharks" staną przed sądem

Jak poinformował PAP Dział Prasowy PK, akt oskarżenia przeciwko osobom powiązanym z grupą pseudokibiców "Wisła Sharks" został skierowany do Sądu Okręgowego w Krakowie. "Na ławie oskarżonych zasiądzie 38 osób, wśród których jest m.in. Paweł M. ps. Misiek, Gruby, Grzegorz Z. ps. Zielak, Paweł B. ps. Rondel, Norbert C. ps. Divi, Artur D. ps. Arczi, Janusz F. ps. Teddy, Michał K. ps. Cherlawy, Kamil K. ps. Lama, Adrian K. ps. Adik, Patryk K. ps. Mietek, Michał K. ps. Trybek, Marcin M. ps. Maczo, Krzysztof M. ps. Szkodnik, Marcin M. ps. Cytryna, Dawid N. ps. Latino, Mateusz P. ps. Dolar, Marcin W. ps. Zibi, Łukasz S. ps. Shrek oraz Marek Z. ps. Korek" - podał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Prokurator zarzucił 22 oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej +Wisła Sharks+" - przekazała PK dodając, że oskarżeni Patryk K. ps. Mietek, Krzysztof M. ps. Szkodnik i Dawid N. ps. Latino zostali już w 2017 roku skazani prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej "Wisła Sharks".

PK wskazała, że prokurator oskarżył w sumie 38 osób o popełnienie 241 czynów, w tym przede wszystkim o bójki i pobicia, w tym również przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, takich, jak maczety, noże. Część osób została oskarżona o przestępstwa narkotykowe polegające na wewnątrzwspólnotowym obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych m.in marihuany, kokainy, amfetaminy.

Ustalenia prokuratury

"W toku śledztwa prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie ustalił, że oskarżeni w ramach zorganizowanej grupy przestępczej +Wisła Sharks+ m.in. kierowali się ustalonymi i obowiązującymi w ramach grupy zasadami dotyczącymi awansowania, nagradzania, karania, degradowania członków, brali udział w naradach i zbiórkach, na których uzgadniano i planowano dalszą działalność grupy, jak również czerpali zyski z funkcjonowania grupy pochodzące głównie z handlu narkotykami" - podkreśliła PK.

Według ustaleń śledczych przynależność do "Sharksów" wiązała się z bezwzględne zobowiązaniem do eliminacji, co określane było mianem tzw. dojeżdżania, sympatyków przeciwnych drużyn piłkarskich w Krakowie. "+Akcje+ czy też inaczej +polowania+ polegały na poruszaniu się członków +Sharksów+ samochodami ulicami dzielnic i obszarów leżących w sferze wpływów sympatyków wrogiego klubu, w poszukiwaniu osób powiązanych ze strukturami pseudokibiców lub nieostrożnie wyrażających swoje sympatie piłkarskie poprzez założenie nieodpowiedniego elementu ubioru. Ponadto podejmowano również +akcje+ planowane, gdzie na podstawie zgromadzonych w tym celu informacji ustalano miejsce i czas ataku, usytuowanie pojazdów, schemat działania" - wyjaśniła PK.

"Przez okres działalności +Sharksów+ na krakowskich ulicach dochodziło do konfrontacji członków grupy z sympatykami dwóch pozostałych krakowskich drużyn piłkarskich. Przykładowo można wymienić: pobicie ze skutkiem śmiertelnym Tomasza Cz., atak na kibiców jednego z krakowskich klubów na boisku +Orlik+, pobicie z użyciem niebezpiecznych narzędzi Damiana C. ps. Kocur, zabójstwo Łukasza W. ps. Krótki, zabójstwo Mariusza B., wdarcie się na boisko w trakcie meczy z gdyńskim klubem piłkarskim, bójka w jednym z lokali oraz pobicie ze skutkiem śmiertelnym Wojciecha S., zamieszki w czasie trwania meczu pomiędzy krakowskimi klubami 23 lutego 2014 r., czy podpalenie samochodu na szkodę Jakuba K. (samochód pomylono z samochodem użytkowanym przez Sławomira M. ps. Toporek)" - przekazała PK.

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy przestępczej zajmowali się ponadto handlem środkami psychoaktywnymi – kokainą, amfetaminą, marihuaną, mefedronem i innymi.

PK podała, że do tej pory prokuratorzy z małopolskiej Prokuratury Krajowej skierowali już 12 aktów oskarżenia wobec 73 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej pseudokibiców "Wisła Sharks".

"W listopadzie 2020 roku prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko Pawłowi M. ps. Misiek i Grzegorzowi Z. ps. Zielak zarzucając im popełnienie łącznie 188 przestępstw, w tym kierowanie grupą +Wisła Sharks+ od końca 2006 do maja 2018 roku" - przypomniała PK.

Podkreślono również, że działalność grupy koncentrowała się w Krakowie, jednak obszarem jej aktywności były również i inne miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. "Ponadto grupa prowadziła swoją działalność w Holandii, Czechach, Włoszech, Francji, Szwecji innych państwach Unii Europejskiej" - podała PK.

"Nadal prowadzone jest postępowanie wobec 35 podejrzanych" - zaznaczono.