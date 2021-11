24-letni Cash, po niedawnej decyzji o uznaniu polskiego obywatelstwa, otrzymał w poprzednim tygodniu tymczasowy paszport. Piłkarz Aston Villi uczestniczy w zgrupowaniu w Hiszpanii, w pobliżu Girony.

Z Andorą biało-czerwoni zagrają 12 listopada na wyjeździe, a trzy dni później podejmą w Warszawie Węgry.

Jak przyznał Jakub Kwiatkowski, nie ma przeszkód, aby już teraz Cash zadebiutował w kadrze Paulo Sousy.

Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z FIFA (Międzynarodową Federacją Piłkarską - PAP). FIFA przysłała odpowiedź na nasze pytania i generalnie stwierdziła, że to na krajowej federacji spoczywa odpowiedzialność za wiedzę, czy dany zawodnik jest uprawniony do gry. To samo dotyczy np. kwestii żółtych kartek. Jeżeli ktoś ma dwie żółte kartki na koncie, to naszą rolą jest zauważenie tego i niewystawienie takiego piłkarza w składzie - powiedział rzecznik PZPN podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Hiszpanii.

Jak dodał, podobnie wygląda sytuacja z Cashem.

Jeżeli w naszej ocenie on jest uprawniony, to my nie potrzebujemy żadnej formalnej zgody FIFA, aby u nas grał. A jeżeli bardzo byśmy chcieli taką zgodę, to potrzebujemy dopełnić jeszcze pewne formalności. Z uwagi na to, że Cash ma paszport również Wielkiej Brytanii, teoretycznie mógłby grać wcześniej w reprezentacjach Anglii, Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej. I my do tych wszystkich federacji zwróciliśmy się z pytaniem, aby otrzymać potwierdzenie, że Matty u nich nie zagrał - przyznał.

Ujawnił, że PZPN ma już odpowiedź ze strony angielskiej i walijskiej, a nie otrzymał jeszcze ze Szkocji oraz Irlandii Północnej.

Jeżeli do czwartku takie listy do nas spłyną, to oczywiście wystąpimy też o taką formalną zgodę. A jeżeli nie otrzymamy, to i tak mamy pełną świadomość, że Matty może u nas grać, bo ma paszport. A obywatelstwo tak naprawdę od dnia narodzin. I jest też jednoznaczne, że jego dziadkowie byli Polakami, urodzili się w Polsce. Więc tutaj od strony formalnej wszystko jest w porządku - zaznaczył Kwiatkowski.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Matty mógł grać - podsumował.

Na mundial w Katarze awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup, a drugie zespoły zagrają w marcu w dwustopniowych barażach. W grupie I prowadzi Anglia (20 pkt). Polska ma 17 pkt, Albania - 15, Węgry - 11, Andora - 6, a San Marino pozostaje bez punktu.