Ceremonia odbyła się w Dausze. Biało-czerwoni byli losowani z trzeciego koszyka.

No i po losowaniu! Na mistrzostwach świata zagramy z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. To bardzo ciekawa grupa! Zachowujemy pokorę, ale nikogo się nie boimy. Do Kataru polecimy bez kompleksów i gotowi do walki. Bądźcie z nami! - napisał na Twitterze Kulesza.

Tegoroczny mundial odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Podopieczni Czesława Michniewicza wywalczyli awans dzięki zwycięstwu w finale baraży w Chorzowie nad Szwecją 2:0. Wcześniej wygrali walkowerem z Rosją.