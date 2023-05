Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17, która zakwalifikowała się do półfinału mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej na Węgrzech. We wtorek o godz. 16.30 biało-czerwoni zagrają z Niemcami. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.

