Z raportu wynika, że decyzja może zostać podjęta już na środowym posiedzeniu Rady FIFA, a to umożliwi rosyjskim drużynom udział w mistrzostwach świata FIFA do lat 17, jeśli zakwalifikują się do rozgrywek.

Tydzień temu Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) ujawniła, że planuje przywrócić do międzynarodowych rozgrywek juniorskie reprezentacje Rosji. Dzieci nie powinny być karane za czyny popełnione przez dorosłych - napisano w oświadczeniu po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA. Decyzję poparł prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Polski Związek Piłki Nożnej jest przeciwny planom UEFA przywrócenia do rywalizacji juniorskich reprezentacji Rosji. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek, nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować - napisał na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza.

Po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, UEFA wykluczyła z rozgrywek wszystkie rosyjskie reprezentacje oraz kluby. Teraz - jak wynika z nieoficjalnych informacji - wszystkie mecze Rosjanie mieliby rozgrywać poza własnym krajem, a także byliby pozbawieni flagi, hymnu oraz strojów w barwach narodowych.

Rada FIFA, której przewodniczy prezydent Gianni Infantino, odbędzie w środę po południu posiedzenie internetowe, na którym będzie omówiona kwestia rosyjska. Na razie jednak FIFA nie opublikowała żadnych szczegółów na temat tego spotkania. Nie zaplanowano także konferencji prasowej wyjaśniającej jakiekolwiek decyzje.

Mistrzostwa Europy do lat 17 zaplanowano na 2024 rok. Chłopcy będą grali na Cyprze, a dziewczęta w Szwecji.