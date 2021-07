Jesteśmy bardzo zadowoleni, że system VAR zostanie wdrożony do rozgrywek pierwszej ligi już od sezonu 2021/2022. Oznacza to, że jesteśmy jedną z pierwszych federacji w Europie, która będzie korzystała z tej technologii na dwóch poziomach rozgrywek krajowych: zarówno w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze. Będziemy także jedynym związkiem piłkarskim w Europie, który w 100 procentach finansuje ten system. Inwestycja w VAR w pierwszej lidze to kolejna inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, wpisująca się w długofalowy plan budowania prestiżu i rozwoju tych rozgrywek - przyznał sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

Z kolei prezes zarządu Fortuna 1. Ligi Marcin Janicki dodał: Wprowadzenie technologii VAR na pierwszoligowe boiska to kolejny dowód na to, że Fortuna 1. Liga rozwija się w odpowiednim kierunku. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie pozytywie wpłynie na ocenę naszych rozgrywek. Dziękujemy Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za zaangażowanie się w ten temat i podniesienie jakości pierwszoligowych meczów.

Start rozgrywek pod koniec lipca

Pierwszoligowe rozgrywki rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia.

Jedyny spadkowicz z ekstraklasy Podbeskidzie Bielsko-Biała na inaugurację zagra na wyjeździe z beniaminkiem - Górnikiem Polkowice. Inne kluby, które awansowały z drugiej ligi to GKS Katowice i Skra Częstochowa. Również na własnych obiektach zmierzą się, odpowiednio, z Resovią Rzeszów i Koroną Kielce.