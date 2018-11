Były selekcjoner reprezentacji Polski ma zastąpić Dariusza Żurawia, który na początku miesiąca przejął obowiązki trenera po zwolnionym Ivanie Djurdjevicu.

Pod wodzą Żurawia "Kolejorz" wywalczył cztery punkty w dwóch meczach - 11 listopada zremisował z wiceliderem Jagiellonią Białystok 2:2, a teraz cieszył się ze zwycięstwa nad Wisłą Płock.

W Poznaniu to jednak goście pierwsi trafili do siatki - w 29. minucie na listę strzelców wpisał się Damian Szymański. Tuż przed końcem pierwszej połowy na tego gola odpowiedzieli Darko Jevtic (45+1.) i Christian Gytkjaer (45+4.). Po zmianie stron gole już nie padły.

"Zaczęliśmy ten mecz dość nerwowo. Te nasze akcje nie było wystarczająco płynne, w pierwszej fazie meczu lepiej prezentowała się Wisła Płock. Strzeliła bramkę po naszym błędzie przy wyrzucie z autu, na szczęście reakcja chłopaków była dobra. Zaczęliśmy kreować sytuacje, przycisnęliśmy rywala, czego efektem były dwie bramki strzelone w końcówce pierwszej połowy" - skomentował Żuraw.

Lech zgromadził 24 punkty i traci siedem do prowadzącej Lechii Gdańsk. Drużyna z Płocka ma 18 "oczek" i jest sklasyfikowana na 10. pozycji.

Na podium awansowała ekipa Korony Kielce - 28 pkt. Podopieczni trenera Gino Lettieriego wygrali przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze 4:2. Goście są na trzecim miejscu od końca z 13 punktami i spadną na przedostatnią lokatę, jeśli w niedzielę Miedź Legnica nie przegra w Szczecinie z Pogonią.

"Uważam, że taktycznie dzisiaj zespół pokazał to, co sobie wyobrażamy, jeden do jednego. Cieszymy się przede wszystkim z pierwszej części spotkania, z drugiej nie jesteśmy zadowoleni, ale potrafimy ją wybaczyć zespołowi" - stwierdził Lettieri.

W ostatnim sobotnim meczu Cracovia zremisowała u siebie ze Śląskiem Wrocław 1:1. Z kolei w jedynym piątkowym, w Gliwicach, gdzie Piast grał z zamykającym tabelę Zagłębiem Sosnowiec, gole nie padły.

Najciekawiej w tej kolejce zapowiada się niedzielne spotkanie o godz. 18, kiedy prowadząca w tabeli Lechia Gdańsk, mająca 31 punktów, podejmie o 18 wicelidera Jagiellonię Białystok - 28 pkt. Z kolei o 15.30 czwarta, broniąca tytułu Legia Warszawa - 26 zagra na wyjeździe z dwunastym Zagłębiem Lubin - 17.

Pierwszą kolejkę rundy rewanżowej zakończy poniedziałkowa potyczka Arki Gdynia z Wisłą Kraków.