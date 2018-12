„Jesteście jak włosy na głowie, zawsze na końcu zostają te najlepsze” – komplementował przybyłych spiker.

Początek spotkania mógł zapowiadać ataki przyjezdnych, którzy ruszyli do przodu, ale to gliwiczanie – po swojej pierwszej akcji ofensywnej – objęli prowadzenie. Martin Konczkowski wyłożył piłkę Tomaszowi Jodłowcowi, który pokonał bramkarza rywali.

Gospodarze poszli za ciosem i szybko zdobyli drugiego gola. Po faulu Mariusza Malca na Michale Papadopulosie swoje trzecie w sezonie trafienie z karnego zaliczył Aleksandar Sedlar.

Szczecinianie próbowali rozmontować gliwicka defensywę dośrodkowaniami w pole karne. Niewiele im to przyniosło. Natomiast w 42. minucie wielką szanse na zdobycie kontaktowej bramki miał Radosław Majewski. Dwa razy strzelał z pięciu metrów i dwukrotnie lepszy okazał się golkiper Piasta.

Po zmianie stron szczecinianie zostali zmuszeni do ataku pozycyjnego. Gospodarze zabezpieczyli „tyły” i czyhali na szansę do kontry. Doczekali się w 61. minucie. Znów trafił do siatki Pogoni z bliska Jodłowiec, tyle że tym razem po podaniu Mikkela Kirkeskova.

Drużyna trenera Kosty Runjaica po tej stracie natarła z animuszem, jednak nie potrafiła wypracować dobrej sytuacji. Dopiero w 73. minucie z ostrego kąta mógł zaskoczyć gliwickiego bramkarza Adam Buksa, potem umiejętności Frantiska Placha przetestował z daleka Sebastian Kowalczyk.

W 81. minucie bramkarz Pogoni Łukasz Załuska sfaulował poza polem karnym Joela Valencię i został ukarany czerwoną kartką. Ponieważ „Portowcy” wykorzystali wcześniej limit zmian, między słupkami stanął 18-letni napastnik Adrian Benedyczak. Nie został zmuszony do poważnej interwencji.

Mecz skończył się wygraną Piasta 3:0.

Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 3:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Tomasz Jodłowiec (10), 2:0 Aleksandar Sedlar (17-karny), 3:0 Tomasz Jodłowiec (61)

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Sebastian Walukiewicz, Tomas Podstawski

Czerwona kartka - Pogoń Szczecin: Łukasz Załuska (81-faul)

Sędzia: Paweł Gil (Lublin)

Widzów: 2 824

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Joel Valencia (88. Denis Gojko), Tom Hateley, Tomasz Jodłowiec, Patryk Dziczek, Jorge Felix (84. Aleksander Jagiełło) - Michal Papadopulos (68. Piotr Parzyszek)

Pogoń Szczecin: Łukasz Załuska - David Stec (71. Spas Delew), Sebastian Walukiewicz, Mariusz Malec, Hubert Matynia - Sebastian Kowalczyk, Zvonimir Kozulj, Radosław Majewski (67. Soufian Benyamina), Tomas Podstawski, Iker Guarrotxena - Adam Buksa (76. Adrian Benedyczak)