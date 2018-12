Na początek będą to m.in. kulisy meczowe, Studio „Ł3" i aktualności klubowe niedostępne w tradycyjnej telewizji, podał Emitel.

Telewizja naziemna jest najchętniej wybieraną platformą odbioru sygnału telewizyjnego w Polsce. Uruchomienie kanału z treściami video na Multipleksie 8 pozwoli Legii Warszawa dotrzeć do jeszcze szerszej grupy kibiców. To jednocześnie pionierskie rozwiązanie w naszym kraju - kanał warszawskiego klubu jest pierwszym, który pojawia się na platformie hybrydowej multipleksu. Jest to dobry kierunek, ponieważ trendy na świecie pokazują, że tradycyjna telewizja i internet coraz bardziej przenikają się, a wielu widzów oczekuje dostępu do dodatkowych treści na ekranie swojego telewizora - powiedział prezes Emitela Andrzej J. Kozłowski, cytowany w komunikacie.