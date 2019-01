Roman Bezjak był zawodnikiem Jagiellonii przez blisko rok, przyszedł do aktualnego wicemistrza Polski na zasadzie transferu definitywnego z niemieckiego SV Darmstadt, podpisując 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia.

Łączny bilans reprezentanta Słowenii w białostockim zespole, to 32 mecze, w których zdobył 6 goli i zaliczył 4 asysty. W pierwszej części obecnego sezonu Bezjak miał trudności z regularną grą w pierwszym składzie. Do tego w ostatnich meczach przed zimową przerwą pauzował z powodu dyskwalifikacji, nałożonej na niego za brutalny faul na Marcusie Viniciusie w ligowym meczu z Arką (3:1). Nowy klub Słoweńca to mistrz Cypru, aktualny lider tamtejszej ekstraklasy.

Bezjak jest drugim zagranicznym napastnikiem, który w trakcie zimowej przerwy opuszcza Jagiellonię. Wcześniej - za porozumieniem stron - rozwiązany został kontrakt z Irlandczykiem Cillianem Sheridanem, który znalazł już pracodawcę w Nowej Zelandii. Sheridan, obok Łukasza Burligi, Mateusza Machaja i Lukasa Klemenza był w grupie zawodników, których klub wystawił na listę transferową.

Bezjak znalazł się w kadrze, która w niedzielę rozpoczęła przygotowania na zgrupowaniu w Belek. Po jego transferze, na razie w grupie przygotowującej się do sezonu na obozie w Turcji są trzej napastnicy: Karol Świderski, który w pierwszej części sezonu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie oraz Patryk Klimala i reprezentant Polski U-18 Maciej Twarowski.