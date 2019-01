Umowa z 31-letnim pomocnikiem została rozwiązana za porozumieniem stron. W obecnym sezonie rozegrał tylko cztery mecze i strzelił jedną bramkę. Nie znalazł uznania w oczach portugalskiego szkoleniowca Ricardo Sa Pinto i we wrześniu został przesunięty do drużyny rezerw. Nie znalazł się w kadrze na zgrupowanie w Portugalii, gdzie pierwszy zespół przygotowuje się do rundy wiosennej.

Mączyński trafił do Legii w lipcu 2017 roku z Wisły Kraków. W barwach klubu z Łazienkowskiej rozegrał w sumie 46 meczów i strzelił trzy bramki. W reprezentacji Polski zagrał 31 razy i zdobył dwa gole. Z drużyną narodową uczestniczył w mistrzostwach Europy 2016 we Francji.