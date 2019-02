Wynik goście mogli zmienić także w 16. minucie. Po akcji przyjezdnych i wrzucie Andre Martinsa w słupek trafił Vesovic.

Pierwszą sytuację płocczanie stworzyli w 21. min. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Dominika Furmana piłka poszybowała wprost pod nogi Adama Dźwigały, który strzelił prosto w Radosława Majeckiego.

Wisła próbowała stworzyć dogodne sytuacje, ale to Legia w 33. min miała swoją kolejną szansę. Rzut rożny egzekwował Szymański, piłka idealnie odnalazła przy słupku Cafu, ale zawodnik nie zdołał oddać strzału. Legia poczynała sobie coraz śmielej, ale Wisła nieźle grała w obronie, nie dopuszczając do zmiany wyniku.

Po przerwie Wisła rzuciła się do ataku, zepchnęła rywali do obrony, ale nie potrafiła zaskoczyć zawodników Legii. W 54. min Giorgi Merebaszwili oddał celny strzał, Majecki z trudem wybił piłkę nad poprzeczkę.

Kolejne minuty należały do Legii. W 60. z mocnym uderzeniem Vesovica poradził sobie Thomas Daehne, a w 63. zabrakło celności Kulenovicowi. Wreszcie w 65. min goście zdobyli gola. Po rzucie rożnym wykonanym przez Szymańskiego, piłka spadła na głowę Artura Jędrzejczyka, który wpakował ją do siatki.

Ostatnie dziesięć minut spotkania to liczne akcje z obu stron, jednak nie kończone celnymi strzałami. Mecz robił się coraz ciekawszy, Wisła próbowała doprowadzić do wyrównania, ale w zespole nie było zawodnika, który pociągnąłby zespół do skuteczniejszej gry.

W doliczonym czasie gospodarze ruszyli do ataku, ale nie wystarczyło czasu, by zmienić rezultat spotkania. W 90. minucie pod bramką gości znalazł się nawet Thomas Daehne, a ostatnią akcję meczu zmarnował Furman.

Wisła Płock - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Artur Jędrzejczyk (65-głową)

Żółta kartka - Wisła Płock: Damian Rasak. Legia Warszawa: Andre Martins

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów: 8 184

Wisła Płock: Thomas Daehne - Igor Łasicki, Alan Uryga, Adam Dźwigała, Angel Cabezali - Jakub Łukowski (64. Nico Varela), Dominik Furman, Damian Rasak (69. Oskar Zawada), Ariel Borysiuk, Giorgi Merebaszwili - Ricardinho (84. Grzegorz Kuświk)

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Michał Kucharczyk (60. Salvador Agra), Artur Jędrzejczyk, William Remy, Adam Hlousek - Marko Vesovic, Cafu, Andre Martins, Sebastian Szymański (83. Kasper Hamalainen), Dominik Nagy (90. Iuri Medeiros) - Sandro Kulenovic