Przed sobotnim spotkaniem Zagłębie miało pięć punktów straty do Górnika i podopieczni trenera Valdasa Ivanauskasa na pewno chcieli tę różnice zmniejszyć.

Pierwsza połowa należała do gospodarzy, którzy w 12. minucie objęli prowadzenie po dokładnym podaniu Jesusa Jimeneza do Waleriana Gwili, który z bliska nie dał szans bramkarzowi przyjezdnych.

Potem zespół trenera Marcina Brosza przeprowadził jeszcze kilka szybkich akcji, jednak bez zagrożenia dla sosnowieckiego golkipera. Zagłębie odpowiedziało dwoma strzałami z rzutów wolnych. Najpierw Patrik Mraz trafił w poprzeczkę, później Martin Chudy obronił uderzenie Mateusza Możdżenia.

Sosnowiczanie potrzebowali niespełna sześciu minut po przerwie, by doprowadzić do wyrównania. Z prawej strony dośrodkował w pole karne Szymon Pawłowski, a z dwóch metrów piłkę wepchnął do siatki Zarko Udoviczic. Zmiana wyniku podziałała mobilizująco na piłkarzy obu zespołów, którym zależało na zdobyciu kompletu punktów. Stąd kibice obejrzeli szybką, ofensywną grę.

W 60. minucie ponowne prowadzenie dał zabrzanom widowiskową „przewrotką” Igor Angulo. Zagłębie starało się szybko odpowiedzieć, a cofnięty Górnik się bronił. W 73. minucie bramkarza gospodarzy uratował słupek po uderzeniu Możdżenia z rzutu wolnego.

Zabrzanom rzadko wychodziły kontry, ale jedna mogło zakończyć się trzecim golem, bo Lukas Hrosso obronił strzał Angulo w sytuacji sam na sam. Ekipa trenera Ivanauskasa cieszyła się z wyrównania w 80. minucie, ale po analizie wideo sędzia gola nie uznał.

Goście nacierali do ostatniego gwizdka, jednak nie potrafili odwrócić losów spotkania. Kończyli je w osłabieniu. W doliczonym czasie Vamara Sanogo został ukarany czerwoną kartką za uderzenie w twarz Michała Koja. Tuż przed końcem sędzia odesłał też do szatni żywiołowo reagującego na boiskowe wydarzenia trenera Zagłębia.

Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Walerian Gwilia (12), 1:1 Zarko Udovicic (51), 2:1 Igor Angulo (60)

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Dani Suarez, Giannis Mystakidis, Mateusz Matras, Szymon Matuszek. Zagłębie Sosnowiec: Szymon Pawłowski, Martin Toth, Mateusz Możdżeń. Czerwona kartka - Zagłębie Sosnowiec: Vamara Sanogo (90+5-niesportowe zachowanie)

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 13 884

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulic, Przemysław Wiśniewski, Dani Suarez, Michał Koj - Giannis Mystakidis (46. Kamil Zapolnik), Mateusz Matras, Walerian Gwilia (83. Łukasz Wolsztyński), Szymon Żurkowski (68. Szymon Matuszek), Jesus Jimenez - Igor Angulo

Zagłębie Sosnowiec: Lukas Hrosso - Giorgos Mygas (86. Dawid Ryndak), Piotr Polczak, Martin Toth, Patrik Mraz - Tomasz Nawotka, Lukas Gressak (33. Sebastian Milewski), Mateusz Możdżeń, Szymon Pawłowski, Zarko Udovicic (67. Olaf Nowak) - Vamara Sanogo