Liderem tabeli jest Piast Gliwice, który o dwa punkty wyprzedza wciąż aktualnego mistrza kraju - Legię Warszawa. W ostatniej serii spotkań ekipa ze Śląska zmierzy się na własnym stadionie z Lechem Poznań. Natomiast zespół ze stolicy podejmować będzie Zagłębie Lubin.

Gliwiczanie wszystko mają w swoich rękach. Jeśli pokonają "Kolejorza", to nie będą musieli się oglądać na to, co wydarzy się w Warszawie. Jednak w przypadku remisu lub porażki i jednoczesnym zwycięstwie "wojskowych" tytuł pozostanie w stolicy. Remis lub porażka Legii w pojedynku z "Miedziowymi" automatycznie zapewni Piastowi mistrzostwo Polski bez względu na wynik jego konfrontacji z Lechem.

Jeżeli chodzi o grupę spadkową, której mecze odbędą się w sobotę, od dawna przesądzony jest los zamykającego tabelę Zagłębia Sosnowiec. Natomiast walka o uniknięcie 15. miejsca rozstrzygnie się między bliską osiągnięcia celu Wisłą Płock oraz Miedzią (podobnie jak sosnowiczanie jest w tym sezonie beniaminkiem).

Legniczanie, po porażce u siebie 0:2 ze Śląskiem (wrocławianie dzięki temu utrzymali się w ekstraklasie), znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Z dorobkiem 37 punktów spadli na przedostatnie miejsce i tracą trzy do Wisły Płock. To oznacza, że Miedź musiałaby wygrać w sobotę na wyjeździe z Wisłą Kraków i liczyć na porażkę "Nafciarzy" u siebie ze zdegradowanym Zagłębiem Sosnowiec.

Program 37. kolejki ekstraklasy:

sobota, 18 maja

Korona Kielce - Górnik Zabrze (godz. 15.30; sędzia Łukasz Szczech, Kobyłka)

Śląsk Wrocław - Arka Gdynia (15.30; Daniel Stefański, Bydgoszcz)

Wisła Kraków - Miedź Legnica (15.30; Tomasz Kwiatkowski, Warszawa)

Wisła Płock - Zagłębie Sosnowiec (15.30; Jarosław Przybył, Kluczbork)

niedziela, 19 maja

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin (18.00; Bartosz Frankowski, Toruń)

Piast Gliwice - Lech Poznań (18.00; Szymon Marciniak, Płock)

Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin (18.00; Piotr Lasyk, Bytom)

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (18.00; Paweł Gil, Lublin)