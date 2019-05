Lopes związał się z "Pasami" kontraktem ważnym do 2021 roku. Urodził się 28 lipca 1991 roku w Esposende i do szesnastego roku życia reprezentował barwy miejscowego AD Esposende, skąd przeniósł się do Povoa de Varzim. Z reprezentacją Portugalii U20 wywalczył tytuł wicemistrza świata w 2011 roku.

Reprezentował barwy takich klubów jak: Vitoia Setubal, Academica Coimbra, GD Chaves i Moreirense FC. W Boaviście Porto w poprzednim sezonie rozegrał 28 meczów, trzykrotnie trafiając do bramki i dwukrotnie asystując.

Lopes już latem zeszłego mógł trafić do polskiej ekstraklasy i był przymierzany do Wisły Kraków.

Portugalczyk jest drugim piłkarzem pozyskanym przez Cracovię po zakończeniu sezonu. Wcześniej podpisano kontrakt z bramkarzem Zagłębia Sosnowiec Lukasem Hrosso.