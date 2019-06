O transferze Litwina do ekipy wicemistrzów Polski media spekulowały od dłuższego czasu. Jednak obie strony nie mogły osiągnąć porozumienia, co do kwoty odstępnego.

Według informacji "Przeglądu Sportowego" nastąpił jednak zwrot w negocjacjach. Legia zapłaci białostoczanom 300 tysięcy euro i kilka bonusów.

Litwin trafił do Jagiellonii z niemieckiej drużyny 2.Bundesligi – Bochum. W minionych rozgrywkach 28-letni Novikovas zdobył dla Jagi 9 goli i zaliczył 5 asyst.