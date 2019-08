Pierwszą groźną sytuację w piątkowym meczu stworzyli kielczanie. W ósmej minucie na strzał zza linii pola karnego zdecydował się Marcin Cebula, piłka odbiła się po drodze od jednego z obrońców gości, ale Damian Węglarz nie dał się zaskoczyć. Jagiellonia odpowiedziała dziewięć minut później. Martin Kostal wymanewrował Michaela Gardawskiego, dośrodkował w pole karne Korony, ale nikt z jego partnerów z drużyny nie doszedł do piłki. Na kolejne emocje musieliśmy czekać do 29. minuty, ale uderzenie Cebuli zostało zablokowane przez obrońcę "Jagi".

W pierwszej połowie kibice zgromadzeni na stadionie przy ulicy Ściegiennego mocno się wynudzili. Kielczanie mieli co prawda inicjatywę, ale nie mogli znaleźć sposobu na defensywnie grających rywali. Co więcej, w 43. min stracili bramkę. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Brazylijczyka Guilherme Chorwat Ivan Runje głową skierował piłkę do siatki gospodarzy. Schodzących na przerwę piłkarzy Korony pożegnały przeraźliwe gwizdy.

Lettieri zdecydował się na dwie zmiany w składzie - Oktawiana Skrzecza i Erika Pacindę zastąpili Milan Radin i Michal Papadopulos. To właśnie czeski napastnik był w 56. bliski wyrównania, ale jego strzał głową okazał się niecelny. Bardzo szybko limit zmian wykorzystał szkoleniowiec Korony, wprowadzając za Ognjena Gnjatica argentyńskiego skrzydłowego Andresa Lioia.

Dwie minuty później bramkarz Korony i właśnie Lioi sprezentowali gościom drugą bramkę. Sokół za słabo podał piłkę do Argentyńczyka, a ten zamiast ją wybić stracił na rzecz Guilherme. Brazylijczyk dośrodkował, a Jesus Imaz zdobył swoją już siódmą bramkę w sezonie.

Po stracie drugiego gola kieleccy kibice skandowali pod adresem trenera Korony "auf Wiedersehen". Zespół gości przejął zdecydowanie inicjatywę na boisku, bo kielczanie wyglądali na pogodzonych z porażką. W 80. min gospodarze mogli stracić trzecią bramkę, ale po strzale wprowadzonego w drugiej połowie Partyka Klimali Sokół sparował piłkę na rzut rożny.

Do końca spotkania nic się już nie zmieniło. Korona poniosła czwartą porażkę z rzędu, a zespół z Białegostoku po trzecim kolejnym zwycięstwie został liderem tabeli.

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Ivan Runje (43-głową), 0:2 Jesus Imaz (58)

Żółta kartka - Korona Kielce: Milan Radin, Andres Lioi

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Widzów: 5 261

Korona Kielce: Paweł Sokół - Mateusz Spychała, Adnan Kovacevic, Ivan Marquez, Michael Gardawski - Oktawian Skrzecz (46. Milan Radin), Ognjen Gnjatic (56. Andres Lioi), Jakub Żubrowski, Marcin Cebula, Matej Pucko - Erik Pacinda (46. Michal Papadopulos)

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Zoran Arsenic, Guilherme Sitya - Jesus Imaz, Martin Pospisil, Taras Romanczuk, Juan Camara (60. Marko Poletanovic), Martin Kostal (75. Patryk Klimala) - Bartosz Bida (89. Ognjen Mudrinski)