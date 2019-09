W pierwszej połowie do 35. min lekką przewagę na boisku miała Legia. Już w 4. min mogła objąć prowadzenie, ale Ivan Runje zdołał zablokować strzał z pola karnego Artura Jędrzejczyka. Największym zagrożeniem ze strony gości były akcje lewą stroną i płaskie dośrodkowania w pole karne Jagiellonii Cafu lub Luisa Rochy. Zwłaszcza akcja w 29. min mogła zakończyć się bramką dla Legii, ale piłka przeszła wzdłuż linii "piątki" w polu karnym gospodarzy, a Guilherme nie pozwolił zamknąć akcji celnym strzałem Luquinhasowi.

W tej fazie meczu obie drużyny grały bardzo uważnie w obronie; po stracie piłki szybko wracały do defensywnego ustawienia uniemożliwiając przeciwnikowi kontratak. Jednak w 21. min taka akcja po stracie gospodarzy udała się legionistom, piłkę z prawej strony wrzucił Jarosław Niezgoda, Cafu przedłużył podanie do Waleriana Gwilii, ale Gruzin z pola karnego Jagiellonii uderzył niecelnie.

W 35. min sędzia Szymon Marciniak ukarał drugą żółtą kartką obrońcę Legii Luisa Rochę i Portugalczyk z czerwoną kartką musiał opuścić boisko. Jagiellonia grała w przewadze, ale wyglądała tak, jakby była zaskoczona tym, że ma jednego zawodnika więcej i nie umiała tego wykorzystać. Do przerwy nic się już nie działo, poza dwoma rzutami wolnymi dla Legii tuż przed gwizdkiem do szatni, a wcześniej akcją lewą stroną Guilherme, której nie zakończył w polu karnym żaden z jego kolegów.

Po przerwie kibice spodziewali się zdecydowanych ataków swoich piłkarzy, ale w 49. min Gwilia zmusił strzałem do interwencji Damiana Węglarza. Jagiellonia co prawda utrzymywała się przy piłce, jednak słabo radziła sobie z atakiem pozycyjnym. Grała schematycznie, w jednym tempie i nie była w stanie poradzić sobie z obroną Legii, a jej składne akcje można policzyć na palcach jednej ręki. W 61. min rozegranie Tarasa Romanczuka, Guilherme i Juana Camary trafiło w polu karnym do Jesusa Imaza, ale najlepszy strzelec ekstraklasy w trudnej pozycji nie zdołał czysto uderzyć.

Od 65. min to Legia miała przewagę i była aktywniejsza w ataku, mimo gry w dziesiątkę. W 81 min. jej składna akcja mogła zakończyć się bramką, ale Cafu w polu karnym Jagiellonii nie sięgnął piłki dośrodkowanej przez Luquinhasa.

W 90. min na boisku zrobiło się gorąco, jednak nie za sprawą dobrej akcji którejś z drużyn, a sprzeczki między piłkarzami, po faulu Ivana Runje na Cafu. W doliczonym czasie gry sędzia Marciniak pokazał jeszcze żółtą kartkę Camarze uznając, że hiszpański skrzydłowy symulował faul na nim w polu karnym Legii i mecz zakończył się bez bramek. Kibice Jagiellonii, którzy w rekordowej w tym sezonie liczbie ponad 19 tys. zasiedli na trybunach, pożegnali swoich piłkarzy gwizdami.

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 0:0

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Guilherme Sitya, Taras Romanczuk, Zoran Arsenic, Ivan Runje, Juan Camara. Legia Warszawa: Igor Lewczuk, Luis Rocha, Artur Jędrzejczyk, Cafu.

Czerwona kartka za drugą żółtą - Legia Warszawa: Luis Rocha (35)

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Widzów: 19 308

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Zoran Arsenic, Guilherme Sitya - Martin Pospisil, Taras Romanczuk - Bartosz Bida (83. Martin Kostal), Jesus Imaz, Tomas Prikryl (56. Juan Camara) - Ognjen Mudrinski (77. Patryk Klimala)

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Paweł Stolarski, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Luis Rocha - Domagoj Antolic (43. Mateusz Wieteska), Andre Martins, Cafu - Walerian Gwilia, Luquinhas (84. Dominik Nagy) - Jarosław Niezgoda (66. Jose Kante)