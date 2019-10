Oficjalny komunikat powinien zostać wydany przez klub we wtorek.

58-letni Zieliński przejął Arkę po Zbigniewie Smółce 12 kwietnia i zdołał utrzymać zespół w ekstraklasie. Początek tego sezonu jest jednak w wykonaniu jego drużyny bardzo słaby. W 11 ligowych meczach gdynianie zgromadzili dziewięć punktów, na co złożyły się dwa zwycięstwa, trzy remisy oraz sześć porażek, przy bilansie bramkowym 8-18. W ostatnim spotkaniu arkowcy przegrali 1:4 w Płocku z Wisłą i zajmują 14. miejsce w tabeli.

Gdynianie odpadli również z Pucharu Polski - konfrontacji 1/32 finału ulegli w Opolu ostatniej w pierwszej lidze Odrze 0:1.

Stawowy objął Arkę w czerwcu 2006 roku, ale został zwolniony w kwietniu 2008 roku, kiedy po karnej degradacji gdynianie walczyli o powrót do ekstraklasy. Żółto-niebiescy zdołali awansować, ale już pod wodzą jego asystenta Roberta Jończyka.

Pod odejściu z Gdyni Stawowy pracował w Górniku Łęczna, GKS Katowice, Cracovii oraz Widzewie Łódź, a na początku października 2016 roku został dyrektorem sportowym akademii piłkarskiej Escola Varsovia.

W sztabie Stawowego ma się również znaleźć były zawodnik Arki Krzysztof Sobieraj. We wtorek gdynianie wyjadą na zgrupowanie do Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo, które potrwa do piątku. W niedzielę 20 października żółto-niebiescy podejmą w derbach Trójmiasta trzecią w tabeli Lechię Gdańsk.