Tę serię spotkań zainauguruje już w piątek lider ze Szczecina, którego czeka wyjazdowa potyczka z rozpędzającym się KGHM Zagłębiem Lubin. Pogoń w 11 występach zgromadziła 21 punktów. O jeden wyprzedza Cracovię oraz o dwa Lechię Gdańsk i Wisłę Płock, która może się pochwalić najlepszą obecnie w lidze passą czterech zwycięstw. Czołówka jest mocno spłaszczona, gdyż dziewiątą Legię dzielą od "Portowców" ledwie cztery punkty.

Zagłębie z 15 jest tuż za stołecznym zespołem, ale ostatnio również odnotowało znaczący progres. Drużyna słowackiego trenera Martina Seveli w czterech meczach wywalczyła 10 punktów, co powinno skłonić kibiców do odwiedzenia stadionu w Lubinie. Tym bardziej, że w ostatnich sześciu spotkaniach z udziałem "Miedziowych" padło aż 29 goli, co daje średnią prawie pięć na mecz.

O kolejne bramki i punkty nie będzie jednak gospodarzom łatwo, bo Pogoń na wyjeździe jeszcze w tym sezonie nie przegrała, a w pięciu występach straciła ledwie cztery gole. W poprzednich sezonie z wszystkich trzech konfrontacji tych ekip zwycięsko wyszli goście, w tym dwukrotnie szczecinianie.

W sobotę ligowy klasyk w Warszawie. Pojedynki Legii z Lechem w ostatnich latach często decydowały o losach tytułu, bo od lat te drużyny są najbardziej stabilne finansowo i niemal zawsze wymieniane wśród głównych kandydatów do mistrzostwa. Poprzednie rozgrywki w wykonaniu "Kolejorza" były jednak słabsze, zajął on ósme miejsce, choć w fazie finałowej potrafił wygrać z będącą wówczas liderem Legią (1:0).

Teraz będzie to starcie dziewiątego z piątym zespołem w tabeli, choć stołeczni mają tylko punkt mniej. Przed przerwą na mecze drużyn narodowych legioniści złapali zadyszkę i w czterech pojedynkach powiększyli dorobek tylko o trzy punkty. Poznaniacy przyjadą z kolei do Warszawy po dwóch wygranych z rzędu. W poprzednim sezonie trzykrotnie w tej parze zwyciężyli gospodarze.

Niedzielne derby Trójmiasta w Gdyni będą spotkaniem zespołów z przeciwnych biegunów tabeli. Arka jest trzecia od końca, a Lechia - trzecia. Gospodarze zagrają po raz pierwszy pod wodzą trenera Aleksandara Rogica, który przed tygodniem zastąpił zwolnionego Jacka Zielińskiego.

"Nie potrafię wyobrazić sobie lepszej okazji do rozpoczęcia pracy w polskiej lidze i w Arce jak od derbowego spotkania z Lechią" - podkreślił serbski szkoleniowiec.

Ostatnie ligowe spotkanie Arka wygrała z Lechią 4 listopada 2007 roku, gdy obie występowały jeszcze na zapleczu ekstraklasy. Później rywalizowały już tylko w najwyższej klasie z 13 meczów 10 wygrali biało-zieloni, a trzykrotnie padł remis.

W niedzielę - zgodnie z decyzją wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha - na trybunach zabraknie sympatyków Lechii. Ostatni raz byli oni na derbowej potyczce w Gdyni 30 października 2016 roku. Wówczas pół godziny przed pierwszym gwizdkiem fani obu drużyn zaczęli obrzucać się połamanymi krzesełkami i racami. Na boisku pojawiła się policja, która swoją obecnością sprawiła, że nie doszło do poważniejszych ekscesów, ale różne przedmioty przez cały mecz przelatywały z trybuny na trybunę. Oba kluby zostały ukarane przez Komisję Ligi Ekstraklasy SA.

Emocji nie powinno też zabraknąć w Białymstoku, gdzie ósma w tabeli Jagiellonia podejmie wicelidera Cracovię. Niedawno obie jedenastki spotkały się w Pucharze Polski i pod Wawelem gospodarze wygrali 4:2.

"Jaga", która od czterech kolejek nie sięgnęła po komplet punktów, lepiej spisuje się na wyjazdach, gdzie jeszcze nie przegrała. W roli gości zdobyła 10 z 17 pkt. Z kolei "Pasy" na zwycięstwo w Białymstoku czekają od 5 października 2013.

Program 12. kolejki:

18 października, piątek

KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (godz. 18.00)

Wisła Kraków - Piast Gliwice (20.30)

19 października, sobota

Korona Kielce - Wisła Płock (15.00)

Legia Warszawa - Lech Poznań (17.30)

Jagiellonia Białystok - Cracovia (20.00)

20 października, niedziela

Arka Gdynia - Lechia Gdańsk (15.00)

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź (17.30)

21 października, poniedziałek

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław (18.00, w Bełchatowie)