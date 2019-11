Przed rozpoczęciem gry minutą ciszy uczczono pamięć prof. Ireny Kałuży, córki legendarnego piłkarza Cracovii – Józefa, która zmarła w poniedziałek w wieku 95 lat.

Gospodarze zaczęli z dużym animuszem. Już w 4. minucie wracający do podstawowego składu po kontuzji Mateusz Wdowiak oddał niezły, lecz minimalnie niecelny strzał zza pola karnego. Chwilę później Sasa Balic w ostatniej chwili zablokował w polu karnym Rafaela Lopesa.

Lubinianie groźną akcję przeprowadzili w 21. minucie. Alan Czerwiński podał w pole karne do Damjana Bohara. Słoweniec źle jednak dostawił nogę do piłki i w ten sposób zmarnował najlepszą w pierwszej połowie okazję do zdobycia bramki.

Potem już gra stała się mniej ciekawa, a defensywy obydwu zespołów sprawnie radziły sobie z rozbijaniem ataków rywali. Dopiero chwilę przed przerwą Kamil Pestka zagrał piłkę do Wdowiaka. Skrzydłowy Cracovii nie trafił jednak w bramkę.

Po przerwie gospodarze uzyskali sporą przewagę. Zagłębie ograniczyło się w zasadzie tylko do obrony. W 59. minucie, po dośrodkowaniu Cornela Rapy, Michał Helik oddał strzał głową, po którym piłka odbiła się od słupka.

W kolejnych minutach Rapa posłał jeszcze kilka groźnych dośrodkowań w pole karne Zagłębia, aż wreszcie kwadrans przed końcem David Jablonsky zrobił z tego pożytek i głową posłał piłkę do siatki. To było jego pierwsze trafienie w meczu ekstraklasy. Czech miał już na swoim koncie dwa gole strzelone w Pucharze Polski.

Strata gola nie skłoniła lubinian do aktywniejszych ataków. Wciąż więcej ochoty do zdobycia bramki przejawiała Cracovia. W 85. minucie Forenc obronił mocny strzał Wdowiaka.

Wynik spotkania został ustalony w doliczonym czasie gry, po akcji dwóch rezerwowych. Filip Piszczek podał do Diega Ferraressa, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem. Dla Brazylijczyka z bułgarskim paszportem był to też pierwszy gol w barwach Cracovii, a czekał na niego prawie trzy i pół roku.

Cracovia Kraków – KGHM Zagłębie Lubin 2:0 (0:0).

Bramki: 1:0 David Jablonsky (75-głową), 2:0 Diego Ferraresso (90+3).

Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Lubomir Guldan.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 7 246.

Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Michał Helik, David Jablonsky, Kamil Pestka - Milan Dimun, Janusz Gol – Mateusz Wdowiak (89. Diego Ferraresso), Pelle van Amersfoort, Sergiu Hanca - Rafael Lopes (86. Filip Piszczek).

KGHM Zagłębie Lubin: Konrad Forenc - Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Sasa Balic - Bartosz Slisz (84. Asmir Suljic), Jakub Tosik - Sasa Zivec (76. Patryk Szysz), Filip Starzyński, Damjan Bohar - Bartosz Białek.