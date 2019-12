34-letni Stańczuk został prezesem Arki 28 sierpnia, a wcześniej, przez cztery lata, pracował w Ekstraklasie S.A. na stanowisku starszego menedżera ds. sponsoringu i rozwoju biznesu. Zastąpił Wojciecha Pertkiewicza, który sprawował tę funkcję od czerwca 2012 roku. W poniedziałek prezes Arki złożył rezygnację i jak zapowiedział, rozstał się z klubem ze skutkiem natychmiastowym. "Powodem mojej decyzji są przede wszystkim rozbieżności w wizji i strategii dalszego rozwoju klubu między mną i właścicielem" - napisał w oświadczeniu.

Stańczuk podkreślił, że pierwsze trzy miesiące pracy w Arce poświęcił na analizę sytuacji oraz opracowanie strategii mającej na celu poprawę wyników zespołu w lidze. W tym czasie przejrzał istniejące oraz opracował nowe dokumenty dotyczące szeroko pojętej sytuacji finansowej, sportowej, biznesowej oraz administracyjnej klubu.

"Na bazie tych materiałów przygotowany został zarówno plan działań krótkoterminowy, do końca sezonu, jak i główne założenia wizji oraz strategii rozwoju Arki w latach 2020-2027. Oba dokumenty zawierały szczegółowe wyliczenia finansowe, które zostały zaprezentowane właścicielom klubu. Nie doszliśmy do porozumienia w tym obszarze, co skłoniło mnie do złożenia rezygnacji. Nadal uważam, że w Arce jest duży i niewykorzystany potencjał zarówno na polu sportowym, jak i biznesowym. Jestem przekonany, że przy wdrożeniu odpowiednich programów klub może przestać martwić się ciągłą walką o utrzymanie" – dodał.

Za kadencji Stańczuka doszło również w Arce do zmiany trenera – w październiku Jacka Zielińskiego zastąpił Serb Aleksandar Rogic. W trzech ostatnich spotkaniach żółto-niebiescy wywalczyli siedem punktów (po raz pierwszy w tym sezonie wygrali dwa mecze z rzędu), dzięki czemu opuścili strefę spadkową.