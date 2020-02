Ramirez to pierwszy transfer Lecha podczas zimowego okienka transferowego. Do drużyny dołączył także Michał Skóraś, któremu skrócono okres wypożyczenia do Rakowa Częstochowa. Kontakt z poznańskim klubem podpisał obrońca Zagłębia Lubin Alan Czerwiński, ale umowa będzie obowiązywać od 1 lipca.

Ramirez ma wypełnić lukę po odejściu Darko Jevticia, który dwa tygodnie temu związał się z Rubinem Kazań. Z zespołem przynajmniej na pół roku pożegnał się również Joao Amaral, który został wypożyczony do portugalskiego Pacos de Ferreira.

Dani Ramirez to wyróżniający się piłkarz w klubie i w całej lidze, który będzie pasował do naszej układanki. To wszechstronny zawodnik mogący grać zarówno na pozycji nr 10, jak i na skrzydle. Obdarzony mocnym strzałem i dobrym prostopadłym podaniem, którym może uruchamiać naszych skrzydłowych. Nie chcąc szukać zawodników, których nie znamy, wybór padł na niego - tłumaczył trener poznańskiej drużyny Dariusz Żuraw.

Hiszpan w pierwszej rundzie zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty.

Powtórzę to, co mówiłem, kiedy zaczynałem grę w ŁKS-ie. Mogę zaoferować Lechowi gole i asysty. Oprócz tego będę się starał, tak jak zawsze podczas mojej kariery, pokazać dobrą grę, którą uszczęśliwię poznańskich kibiców. Chcę tutaj pokazać jakość, którą mam - powiedział 27-letni piłkarz po podpisaniu umowy.

Nie będzie on mógł jednak zadebiutować w "Kolejorzu" w najbliższym meczu z Rakowem Częstochowa, bowiem pauzuje za żółte kartki.

Nowy nabytek Lecha jest wychowankiem Realu Madryt, w którym w latach 2008-2014 regularnie grał w zespołach juniorskich oraz w drużynie C. Podczas występów w swoim ojczystym kraju reprezentował również barwy m.in. drugich zespołów Valencii CF i Getafe CF. W Polsce przed ŁKS-em reprezentował barwy Stomilu Olsztyn.