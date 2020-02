Śląsk postanowił się przyłączyć do świętowania 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Koreą Południową, a okazją będzie piątkowy mecz z Lechią. Poza tym, że na trybunach ma się pojawić liczna grupa przedstawicieli południowokoreańskich firm inwestujących na Dolnym Śląsku, piłkarzy wyprowadzą na murawę dzieci z obu krajów.

Prezes Śląska Piotr Waśniewski powiedział, że to duży zaszczyt, iż wrocławski klub może być gospodarzem tak unikalnego wydarzenia w skali Polski.

Sport nie tylko dostarcza emocji, ale pozwala również budować więzi i łamać bariery. Nasz mecz otwiera możliwość do zbudowania pomostu łączącego mieszkańców Wrocławia i tysięcy Koreańczyków, którzy od trzech dekad również tworzą jego tożsamość - dodał.

Ale to nie wszystko. Śląsk zagra w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach. Nazwiska piłkarzy będą na napisane w języku koreańskim, a później unikalne stroje trafią do klubowego sklepu i będą do kupienia.

Początek spotkania o godz. 20.30.