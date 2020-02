Saief grał najpierw w Izraelu, ale w 2014 roku przeszedł do KAA Gent, w którym występował przez 3,5 roku. W 2018 roku trafił do Anderlechtu Bruksela, z którego na wiosnę zeszłego roku był wypożyczony do Cincinnati FC. W tym sezonie nowy nabytek Lechii nie rozegrał w belgijskiej ekstraklasie żadnego spotkania.

Saief zanotował natomiast 13 występów w młodzieżowych oraz dwa w seniorskiej reprezentacji Izraela. W 2017 roku zadecydował o grze w reprezentacji Stanów Zjednoczonych i w jej barwach zaliczył cztery mecze.

W tym tygodniu gdański zespół pozyskał już pięciu piłkarzy. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez trenera Piotra Stokowca przeszli napastnicy, Portugalczyk Ze Gomes, reprezentant Afganistanu Omran Haydary i Łukasz Zwoliński oraz słoweński środkowy pomocnik Egzon Kryeziu.

W najbliższym ligowym spotkaniu w piątek o 20.30 gdańszczanie podejmą Piasta Gliwice.