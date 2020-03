Rogic prowadził Arkę od 10 października ubiegłego roku. Pod jego kierunkiem piłkarze z Gdyni rozegrali 15 meczów, notując cztery zwycięstwa, cztery remisy i siedem porażek.

W sobotę gdynianie przegrali przed własną publicznością z Wisłą Płock 1:2 i w tabeli ekstraklasy zajmują przedostatnie 15. miejsce.

38-letni Sobieraj to były piłkarz Arki, wieloletni kapitan. W jej barwach rozegrał 265 spotkań, przyczyniając się do awansów do ekstraklasy oraz zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu.