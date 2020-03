Zarząd PZPN zdecydował w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu o kontynuacji rozgrywek piłkarskich w kraju na trzech najwyższych szczeblach zgodnie z terminarzem. Jednocześnie podjęto decyzję ws. rozwiązań na wypadek, gdyby ligowa rywalizacja musiała być jednak przerwana.

Kapitan Wisły Kraków zaapelował o ponowne przemyślenie tej decyzji.

Po wielu przeprowadzonych rozmowach z kolegami zawodnikami i przedstawicielami wszystkich zawodów polskiej piłki zwracam się z gorącą prośbą do osób zarządzających naszym sportem w Polsce, o przemyślenie ostatnich decyzji związanych z kontynuowaniem rozgrywek najwyższych lig piłkarskich – zaapelował za pośrednictwem mediów społecznościowych Błaszczykowski.

Błaszczykowski podkreślił, że w obliczu tak poważnego zagrożenia, jakim jest koronawirus "na nas wszystkich spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Nie tylko za zdrowie samych zawodników i członków sztabów, ale także, a może nawet przede wszystkim, za ich rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia".

Błaszczykowski wyraził przekonanie, że najlepszą obecnie decyzją byłoby zawieszenie rozgrywek na okres kilku tygodni.

Kuba masz rację, uzgodnicie z klubami zasady (sytuacja wyjątkowa) "we don’t play", np. bezpłatne urlopy do końca zawieszenia rozgrywek. Jestem za. Ps. Kluby na razie chcą grać. Dla mnie osobiście każda wersja do przyjęcia - napisał Boniek na Twitterze.