W piątek, gdy zawieszono rozgrywanie spotkań, władze krakowskiego klubu poinformowały, że zawodnicy dostali wolne, ale mieli ćwiczyć indywidualnie w domach stosując się do przygotowanych przez sztab szkoleniowy wytycznych. Stan taki miał trwać do wtorku i wtedy miały zapaść decyzje, co dalej.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Wisły Karolina Biedrzycka, okres zawieszenia treningów całego zespołu w bazie w Myślenicach został już dzisiaj wydłużony i ma potrwać do końca tygodnia.

Dodała jednak, że "sztab szkoleniowy monitoruje sytuację i decyzję będą podejmowane na bieżąco".

Wisła, z dorobkiem 31 punktów, zajmuje obecnie trzynaste miejsce w tabeli ekstraklasy.