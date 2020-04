Lukas Haraslin wraca do występującej w piłkarskiej ekstraklasie Lechii Gdańsk. Niespełna 24-letni słowacki skrzydłowy był wypożyczony do US Sassuolo Calcio, ale na prośbę włoskiego klubu ta umowa została unieważniona.

31 stycznia Haraslin został wypożyczony do Sassuolo Calcio, które w Serie A plasowało się na 15. pozycji. Ta transakcja uwzględniała obowiązek przeprowadzenia w przerwie letniej transferu definitywnego, ale ze względu na pandemię koronawirusa i związanymi z nią problemami ekonomicznymi, włoski klub zwrócił się do Lechii z prośbą o unieważnienie umowy i powrót zawodnika do Gdańska. Biało-zieloni zgodzili się na te warunki. Reprezentant Słowacji ma kontrakt z gdańskim zespołem do 30 czerwca 2021 roku. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby Haraslin, jeśli ekstraklasa wznowi rozgrywki, ponownie zagrał w tym sezonie w Lechii. W barwach Sassuolo niespełna 24-letni skrzydłowy wystąpił w tym roku w jednym spotkaniu – 16 lutego w przegranej 0:1 konfrontacji z Parmą zagrał 13 minut . Z kolei w rundzie jesiennej Haraslin zanotował w Lechii 18 ligowych meczów, w których zdobył dwie bramki i miał cztery asysty.