Obaj piłkarze przebywają aktualnie w Hiszpanii. Twierdzą, że nie mogą stawić się w klubie z powodu zawieszenia połączeń lotniczych.

Wysłaliśmy do nich pisma informujące o rozwiązaniu kontraktów. Zawodnicy negatywnie ustosunkowali się do tej decyzji. Uważają, że nie z ich winy nie mogą wrócić do Kielc, ale my też nie możemy czekać nie wiadomo jak długo. Niejednokrotnie wzywaliśmy ich do powrotu i zawsze odpowiadali, że nie mają możliwości. Jednak klub nie może ponosić konsekwencji za zaistniałą sytuację – powiedział prezes Korony Krzysztof Zając.

Marquez trafił do klubu z Kielc w sierpniu 2018 roku. Hiszpański obrońca w barwach Korony wystąpił w 48 spotkaniach. Jego umowa obowiązywała do 30 czerwca tego roku. Zalazar na początku obecnego sezonu został wypożyczony na rok z niemieckiego Eintrachtu Frankfurt. Urugwajczyk zagrał w dziewięciu meczach Korony.