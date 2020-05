Wszystkie kluby, jak przypomniała Ekstraklasa S.A., dostały już zgodę na podjęcie treningów zespołowych i wróciły do zajęć.

Mamy już wyniki wszystkich testów. Są one bardzo optymistyczne. Na 800 przebadanych osób mamy tylko jeden przypadek pozytywny w kierunku aktywnej infekcji Covid-19, potwierdzony dwoma testami. Co ważne, bez konsekwencji dla klubu, gdyż nie jest to zawodnik ani członek sztabu szkoleniowego – powiedział prof. Krzysztof Pawlaczyk, członek Komisji Medycznej PZPN oraz ekspert medyczny Ekstraklasy, cytowany na stronie spółki.

Przypadek ten udało się wychwycić wcześnie dzięki przeprowadzaniu i analizie ankiet medycznych. Osoba ta nie miała kontaktu z drużyną. To pokazuje, że wprowadzona przez nas izolacja sportowa oraz codzienne wypełnianie ankiet medycznych ma głęboki sens. Kluby muszą ściśle przestrzegać tej procedury aż do ostatniego meczu sezonu – dodał.

Jak podkreślono w komunikacie, badanie musi przejść jeszcze czterech piłkarzy, którzy wrócili z zagranicy. Zgodnie z procedurami sanitarnymi wprowadzonymi przez władze kończą oni obowiązkową 14-dniową kwarantannę, nie mając kontaktów z resztą zespołów.

Jesteśmy pierwszą grupą w Polsce, która przebadała się na taką skalę i tak kompleksowo. Plan, który został przygotowany przez grupę medyczną Ekstraklasy i PZPN, zaakceptowany przez stronę rządową, zdał egzamin. Pierwszy etap za nami. Teraz czas na treningi i dalsze ścisłe przestrzeganie ustalonych zaleceń, abyśmy pod koniec maja mogli wznowić rozgrywki – podkreślił prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

Na 29 maja zaplanowano mecze Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa (godz. 18.00) oraz Pogoni Szczecin z KGHM Zagłębiem Lubin (20.30).

Szlagierem 27. kolejki będzie ligowy klasyk - sobotnie spotkanie Lecha Poznań z liderem Legią Warszawa (godz. 20).

Ostatni przed wybuchem epidemii koronawirusa mecz ekstraklasy odbył się 9 marca (Korona – ŁKS 1:0).

Po 26 kolejkach liderem jest Legia z dorobkiem 51 punktów, wyprzedzając o osiem broniącego tytułu Piasta Gliwice.

Tabelę zamyka ŁKS, który ma aż 11 punktów straty do bezpiecznej strefy w tabeli.

Terminarz 27. i 28. kolejki:

27. kolejka:

piątek, 29 maja Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (godz. 18.00) Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (20.30)

sobota, 30 maja ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (15.00) Piast Gliwice - Wisła Kraków (17.30) Lech Poznań - Legia Warszawa (20.00)

niedziela, 31 maja Cracovia - Jagiellonia Białystok (15.00) Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (17.30)

poniedziałek, 1 czerwca Wisła Płock - Korona Kielce (18.00)

28. kolejka:

piątek, 5 czerwca Raków Częstochowa - ŁKS Łódź (18.00) Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (20.30)

sobota, 6 czerwca Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (15.00) KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań (17.30) Pogoń Szczecin - Cracovia (20.00)

niedziela, 7 czerwca Korona Kielce - Piast Gliwice (12.30) Arka Gdynia - Śląsk Wrocław (15.00) Wisła Kraków - Legia Warszawa (17.30)