W tym tygodniu ponownie rusza piłkarski sezon w Polsce. Wznowienie rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy zaplanowano na 29 maja. Mecze będą się jednak odbywać bez udziału kibiców.

Reklama

O obecność kibiców na stadionach premier był pytany podczas środowej konferencji prasowej. Morawiecki podkreślił, że od wielu tygodni prowadzone są rozmowy, co do procedur w sprawie dopuszczenia do takich rozgrywek. Bardzo się cieszę, że one ruszają - powiedział.

Poinformował, że trwają także prace nad protokołem umożliwiającym obecność kibiców na stadionie. Pracujemy nad odpowiednim protokołem, który by umożliwił jakąś obecność, niepełną. Pamiętamy, że na meczach jedna osoba w bardzo szybki sposób jest wstanie przetransmitować tę chorobę na wiele osób i potem z powrotem liczba zakażonych wzrasta - podkreślił premier.

Dodał jednocześnie, że w tym temacie "będziemy też mieli dobre wiadomości dla kibiców". Ale nad tym protokołem pracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej - zaznaczył Morawiecki.