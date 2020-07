Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie Legii, w roli pierwszego trenera Vukovic poprowadził zespół w 58 spotkaniach. Odniósł 33 zwycięstwa, poniósł 13 porażek, a 12-krotnie jego podopieczni remisowali.

Reklama

Na cztery kolejki przed końcem sezonu ekstraklasy warszawianie są na prowadzeniu w grupie mistrzowskiej i mają 11 punktów przewagi nad broniącym tytułu Piastem Gliwice oraz Lechem Poznań. Legia zagra także w półfinale Pucharu Polski.

Emocje, które są we mnie przed najważniejszym momentem sezonu, tonują to, co czuję w chwili przedłużenia kontraktu. Myślę o tym, jak najlepiej przygotować zespół do następnych meczów. Rok w roli trenera Legii pokazał, że mając pomysł i realizując go konsekwentnie, można zrobić wiele dobrego. Mam jednocześnie świadomość, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi, gdzie chcielibyśmy zajść. Zdobycie mistrzostwa Polski to dopiero pierwszy etap rozwoju tej drużyny nie tylko w Polsce, ale też na tle Europy - powiedział Vukovic.

Mający polskie obywatelstwo 40-letni Serb, w przeszłości piłkarz klubu z Łazienkowskiej, zastąpił na początku kwietnia Portugalczyka Ricardo Sa Pinto. Wcześniej, na początku sierpnia 2018 roku, Vukovic był krótko tymczasowym trenerem Legii (zastąpił go właśnie Sa Pinto).

W najbliższej kolejce Legia zmierzy się w Poznaniu z Lechem. Spotkanie, które może przesądzić sprawę tytułu, zaplanowano na sobotę na godzinę 17.30.