„Początek nowego sezonu? Superpuchar 8/9/10 sierpnia (do uzgodnienia), 14-15 sierpnia 1/32 finału PP (Puchar Polski - PAP), 19-20 sierpnia pierwsza runda el. do CL (Champions League – PAP). Liga (Ekstraklasa - PAP) ruszy 23 sierpnia. Tak to wygląda” – przekazał Boniek.

Obecny sezon ekstraklasy, wstrzymany na wiele tygodni z powodu pandemii koronawirusa i wznowiony pod koniec maja, zakończy się w dniach 18-19 lipca. Już w sobotę tytuł mistrzowski zapewniła sobie Legia Warszawa.

Przerwa w rozgrywkach najwyższej klasy potrwa niewiele ponad miesiąc. Z kolei finał tej edycji Pucharu Polski rozegrany zostanie 24 lipca w Lublinie – Lechia Gdańska, ubiegłoroczny triumfator, spotka się z Cracovią. Kolejna edycja PP, na szczeblu centralnym, rozpocznie się w terminie 14-15 sierpnia.

Nowy sezon piłkarski w Polsce zainauguruje mecz o Superpuchar – 8, 9 albo 10 sierpnia, z udziałem mistrza kraju i zdobywcy Pucharu Polski.