Od początku ma zagrać 17-letni pomocnik Radosław Cielemęcki.

"Mamy jeszcze mecz z Pogonią Szczecin, w którym także będzie okazja dać szansę jednemu czy drugiemu młodemu zawodnikowi. Chodzi też o to, aby bez względu na wiek, dać możliwość pokazania się piłkarzom, którzy grali do tej pory mniej" - powiedział Vukovic.

Serbski szkoleniowiec nie zgadza się jednak, że w Gdańsku wystąpi zespół rezerwowy.

"Zabieramy do Gdańska tylko grupę ludzi, która we wtorek będzie na treningu. Pojawi się bardzo dużo piłkarzy, którzy już grali w tym sezonie, w różnych jego momentach. Są doświadczeni" - podkreślił.

Legia mistrzostwo zapewniła sobie w sobotę, kiedy po bramkach Czecha Tomasa Pekharta i Gruzina Waleriana Gwilii wygrała u siebie z Cracovią 2:0. Pięć dni wcześniej stołeczny zespół przegrał z tym samym rywalem w półfinale Pucharu Polski 0:3.

"Drużyna właściwie zareagowała po porażce. To powinno być dla nas dowodem na to, że jedyną drogą, jaką można iść ku sukcesowi, jest determinacja i koncentracja" - ocenił Vukovic.

To 14. w historii, a szósty od 2013 roku tytuł mistrzowski stołecznej drużyny. Na liście najbardziej utytułowanych klubów ligowych Legia zrównała się z Ruchem Chorzów oraz Górnikiem Zabrze. Natomiast 13-krotnie sukces świętowała Wisła Kraków.

To także czwarty tytuł mistrza Polski Vukovica. Dwa - w latach 2002 i 2006 - zdobył jako zawodnik, w 2017 roku poprowadził zespół w jednym spotkaniu, a w tym sezonie był pierwszym trenerem od pierwszej kolejki.

"Oprócz przygotowań do meczu z Lechią, jest bardzo dużo planowania w kontekście tego, co nas czeka. Stąd decyzja o odpoczynku dla bardzo eksploatowanych zawodników w ostatnim czasie i tych, którzy tego potrzebują. Jeszcze przed końcem lipca wrócimy bowiem do zajęć" - przyznał Vukovic.

9 sierpnia Legia pozna rywala w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Z powodu pandemii koronawirusa trzy pierwsze rundy rozegrane zostaną w formule jednego spotkania, bez rewanżu. Legia rywalizację rozpocznie 18 lub 19 sierpnia.

Spotkanie z Lechią rozpocznie się o godzinie 20.30.