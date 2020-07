Gliwiczanie stracili szanse na obronę mistrzostwa, teraz toczą korespondencyjny pojedynek o srebrny medal z mającym tyle samo punktów Lechem Poznań.

„Gdybyśmy mówili, że nie interesuje nas drugie miejsce, to byłoby to niepoważne. Na treningach widzę ogromne chęci, zaangażowanie oraz motywację, aby w dwóch nadchodzących spotkaniach zagrać o pełną pulę. Piłkarze mają na pewno motywację, by walczyć o drugie miejsce w lidze” – dodał szkoleniowiec.

Podkreślił, że choć Pogoń zamyka na razie grupę mistrzowską ekstraklasy, to w żadnym meczu rundy finałowej o punkty nie jest łatwo.

„Pogoń rozegrała bardzo dobry mecz we Wrocławiu, gdzie wydarła punkt z trudnego terenu. Wcześniej w spotkaniach z Cracovią i Lechem również nieźle sobie ten zespół radził” – ocenił.

Piast w niedzielę u siebie pokonał Jagiellonię Białystok 2:0, grając przez pół spotkania w osłabieniu.

„Na pewno w pierwszej połowie meczu z Jagiellonią pokazaliśmy, że jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji. Żałowałem braku możliwości dokończenia tego starcia w pełnym składzie, bo było widać, że to był nasz dobry dzień” – podsumował Waldemar Fornalik.