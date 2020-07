To jest nasz drugi dom i zapewniam, że będzie to dom gościnny i otwarty dla wszystkich. To będzie dom, który będzie szkolił i wychowywał przyszłe, mam nadzieję, gwiazdy Legii oraz reprezentacji Polski - powiedział prezes Legii Dariusz Mioduski.

Legia Training Center jest najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce, z sześcioma boiskami (pięć z nawierzchnią naturalną i jedno ze sztuczną, przykryte halą pneumatyczną w okresie jesienno-zimowym). Do tego dochodzi zaplecze medyczne, siłownie i inne powierzchnie treningowe, 24 pokoje do dyspozycji piłkarzy pierwszego zespołu, 30 pokoi w bursie dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz sale lekcyjne i konferencyjne.

Wartość inwestycji to ponad 80 mln złotych. Klub otrzymał ministerialne dotacje, a kredytowanie zapewnił Bank Gospodarstwa Krajowego.

Co drugie dziecko kopie piłkę. Dlatego, aby rozwijać polski sport, musimy też rozwijać najbardziej popularną dyscyplinę. Legia jest bliska memu sercu, bo w tym klubie zaczęłam swoją przygodę ze sportem - podkreśliła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, w przeszłości szpadzistka.

Przed stworzeniem projektu przedstawiciele Legii wizytowali ponad 30 obiektów treningowych w całej Europie, m.in. Barcelony, Realu Madryt, Bayernu Monachium, Chelsea Londyn i Ajaxu Amsterdam.