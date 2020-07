"Piast to klub, który od dwóch lat regularnie odnosi sukcesy. Wszystko tutaj jest prowadzone z cierpliwością oraz na jak najwyższym poziomie. Myślę, że jest to dla mnie bardzo dobry kierunek i teraz, kiedy jestem coraz bliżej optymalnej formy po kontuzji, to kolejny krok do przodu" - powiedział zawodnik cytowany w komunikacie klubowym

Były piłkarz Legii Warszawa, Wolverhampton, Charlton, Pogoni Szczecin został w lutym wypożyczony z Korony Kielce do Stali. Zgodnie w umową w tej drużynie występował tylko do końca sezonu 2019/2020.

Żyro jest drugim wzmocnieniem gliwickiego zespołu przed sezonem 2020/2021. Wcześniej trzyletni kontrakt podpisał Javier Ajenjo Hyjek. Jest to urodzony w Madrycie, ale mający polskie obywatelstwo, 19-letni pomocnik.

W końcowej tabeli ekstraklasy 2019/2020 Piast zajął trzecie miejsce z dorobkiem 61 punktów.