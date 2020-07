Dla Boguskiego będzie to czternasty kolejny sezon gry w krakowskim klubie. Do Wisły trafił w styczniu 2006 roku z ŁKS-u Łomża, ale zagrał w tylko w dwóch meczach. Następny sezon spędził na wypożyczeniu do GKS-u Bełchatów.

Od lipca 2007 roku nieprzerwanie występuję w barwach Wisły, z którą zdobył trzy tytuły mistrza Polski. Obecnie Boguski jest jednym z najbardziej doświadczonych ligowców w Polsce. W ekstraklasie rozegrał 344 mecze, w których zdobył 59 bramek.

W minionym sezonie pomocnik "Białej Gwiazdy" pojawił się na boisku 26 razy, lecz w żadnym spotkaniu nie udało mu się wpisać na listę strzelców.

W najbliższym czasie Wisła powinna ogłosić przedłużenie kontraktów z Jakubem Błaszczykowskim, Michałem Makiem i Lukasem Klemenzem.

Krakowianie w czwartek rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Swój pierwszy mecz ligowy rozegrają 24 sierpnia z Jagiellonią w Białymstoku.