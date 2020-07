Zarząd Klubu FKS Stal Mielec informuje, że nie doszedł do porozumienia z Trenerem Dariuszem Marcem w zakresie przedłużenia współpracy na nadchodzący sezon 2020/21. Powodem jest różnica oczekiwań w zakresie doboru członków sztabu szkoleniowego - napisano w komunikacie.

Reklama

50-letni Marzec, były piłkarz m.in. Wisły Kraków, GKS Katowice czy GKS Bełchatów, szkoleniowcem mielczan został w połowie września ubiegłego roku, gdy z klubem rozstał się Artur Skowronek. Drużyna zajmowała wtedy trzecią pozycję w tabeli, by rozgrywki zakończyć na pierwszym miejscu, co zaowocowało powrotem do ekstraklasy po 24 latach.

Klub FKS Stal Mielec składa podziękowania dla Trenera Dariusza Marca za jego wkład i zaangażowanie w osiągnięcie bardzo istotnego kamienia milowego w projekcie #wdrodzepodawnyblask, jakim jest mistrzostwo Fortuna 1 Ligi w sezonie 2019/2020 i awans PGE FKS Stali Mielec do Ekstraklasy - można przeczytać w klubowym oświadczeniu.

Do dymisji trenera doszło również w Jagiellonii Białystok, gdzie pracę stracił Bułgar Iwajło Petew. To dotychczas jedyne letnie roszady na stanowisku szkoleniowca w klubach ekstraklasy.