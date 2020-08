Kamil Kościelny to drugi zawodnik, który przyszedł do PGE FKS Stali Mielec przed sezonem 2020/2021. Piłkarz we wtorek dwuletnią umowę z beniaminkiem ekstraklasy.

Dzień wcześniej kontrakt podpisał bramkarz Michał Gliwa. Kościelny urodził się w Mielcu (4 sierpnia 1991 r.) i jest wychowankiem Stali. Obrońca ten grał też w Resovii Rzeszów, Siarce Tarnobrzeg, Radomiaku Radom, Wigrach Suwałki, a ostatnio Rakowie Częstochowa. W drużynie dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976) będzie występować z numerem 14. na koszulce. Beniaminek ekstraklasy sezon rozpocznie 23 sierpnia. Wówczas na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Płock.